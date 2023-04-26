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"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına başvurular başladı

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz.

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