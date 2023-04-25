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Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?

"FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Özellikle yatırımcılar, "Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur?" sorularını gündeme taşıyor. İşte, FED faiz kararı toplantı tarihi...

"Mayıs ayı FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusu piyasayı yakından takip eden kişiler tarafından sorgulanıyor. FED faiz kararı öncesi, döviz, borsa ve altın yatırımcılarının bekleyişi sürüyor. Merakla beklenen toplantının tarihi belli oldu. Peki, ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte, cevabı...

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıllık takvime göre; mayıs ayı FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı kamuoyuna bildirilecek.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Son toplantısını mart ayında yapam Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltmişti.

AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

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