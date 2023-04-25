Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?

"Mayıs ayı FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusu piyasayı yakından takip eden kişiler tarafından sorgulanıyor. FED faiz kararı öncesi, döviz, borsa ve altın yatırımcılarının bekleyişi sürüyor. Merakla beklenen toplantının tarihi belli oldu. Peki, ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte, cevabı...