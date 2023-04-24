Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olacak! Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi’ne taşınıyor

Bina hem kompozite, çelik ve betonarme kullanılarak yapıldı. Bina 351 bin metrekare brüt alana inşa edildi. Yerin altında 7 kat olup, Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan kasa dairesinin buraya taşınması bekleniyor. Para basım çalışmaları burada yapılmayacak.

24 KATI MERKEZ BANKASI OFİSİ

Merkez Bankası binanın 24 katını ofis olarak kullanacak. Binanın bazı katları otopark, sosyal tesisler, spor salonu, revir, kongre alanı, müze olacak. Binayı Merkez Bankası işletecek. Binanın inşaatı başlayalı 27 ay (sözleşme dönemiyle birlikte 32 ay) oldu.