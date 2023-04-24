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DASK'tan deprem bölgesine 21 milyarı aşkın hasar ödemesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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DASK’tan deprem bölgesine 21 milyarı aşkın hasar ödemesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugüne kadar 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 liralık hasar ödemesi yaptı.

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