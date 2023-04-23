TOKİ'den Tuzla açıklaması! Fiyat artışları maliyete yansıtılacak mı?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut hakkında açıklama yaptı.
TOKİ'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"İdaremizce ülke genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak 100 bin sosyal konut kampanyası ilan edilmiş ve bu kapsamda İstanbul Anadolu yakasında 5.750 konut planlanmıştır.
Söz konusu proje için Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesinde İdaremiz mülkiyetlerinin de bulunduğu bölgede proje alanı tespit edilmiş, kura ile 5.750 adet hak sahibi belirlenmiştir.
MSB'YE TAHSİSLİ İKİ ARAZİ İLAVE PROJE ALANI OLARAK BELİRLENDİ
Vatandaşlarımıza bir an evvel konut arzının yapılabilmesi için Aydınlı bölgesinde planlama çalışmalarına başlanmış ancak yapılan planlar neticesinde konutların tamamı bu alana yerleşemediği için, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkii ve Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alan ilave proje alanı olarak belirlenmiştir.
5.750 KONUTUN, 3.077 KONUTUNDA İNŞAATA BAŞLANDI
Yapılan imar planı ve imar uygulamasına gelen itirazlar neticesinde konut alanları oluşturulmuş ve mevcut askeri birliklerin saha dışına alınarak proje alanının uygulamaya hazır hale getirilmesini müteakip 5.750 konutun, 3.077 konutunda inşaatlarımıza başlanılmış olup inşaatlar hızla ilerlemektedir.
DİĞER ALANLARDA MÜLKİYET VE PLAN SORUNLARI GİDERİLEREK YAPIM AŞAMASINA GEÇİLECEK
Kalan konutların da yer alacağı alanlarda mülkiyet ve plan sorunlarından arındırılarak ve üzerindeki mevcut işgalli yapılar yıkılmak suretiyle yapım aşamasına geçilmiştir.
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