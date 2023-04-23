TOKİ’den Tuzla açıklaması! Fiyat artışları maliyete yansıtılacak mı?

MSB'YE TAHSİSLİ İKİ ARAZİ İLAVE PROJE ALANI OLARAK BELİRLENDİ

Vatandaşlarımıza bir an evvel konut arzının yapılabilmesi için Aydınlı bölgesinde planlama çalışmalarına başlanmış ancak yapılan planlar neticesinde konutların tamamı bu alana yerleşemediği için, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkii ve Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alan ilave proje alanı olarak belirlenmiştir.