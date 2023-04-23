Osmangazi Köprüsü’nde yeni rekor! 87 bin aracı aştı

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü."

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