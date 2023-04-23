Bakanlık düğmeye bastı! Tarımsal üretime kuraklık ayarı





% 37'Sİ DAYANIKLI ÜRÜNLER

Kuraklığın en fazla yaşandığı Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde TİGEM işletmeleri, kuraklığa toleranslı çeşitlerin ekiliş alanlarını genişletti. Arpa ve buğday gibi kuraklığa toleranslı çeşitlerin üretimine ağırlık verildi. TİGEM'in 2022'de yaptığı hasadın 950 bin dekarlık buğday ve arpa tohumluk üretim alanının yüzde 37'si kuraklığa toleranslı çeşitlerden oluştu. Kuraklığa karşı alınan önlemlerden bir diğeri de TİGEM işletmelerinde yem bitkilerinin bitki su tüketimi fazla olan yonca ekiliş alanlarının azaltılması oldu. Bunun yerinde daha az su tüketen tek yıllık fiğ ekimleri yapıldı.