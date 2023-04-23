Kentsel dönüşümde dev proje! O tarihlere dikkat | İşte detaylar





İŞ DÜNYASI NE DEDİ?



Nazmi Durbakayım

İNDER Başkanı:

Devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği destekler memnuniyet verici. Bu destekler, devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler için hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor. Devletin attığı bu adımların ilerleyen dönemlerde daha da daha sıklaşacağını ve hızlanacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm ile alakalı atılan adımlar şüphesiz kentsel dönüşüme hız verecek.



Sinan Türkkan

Deprem Güçlendirme Derneği Bşk.

Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesi ve binasının riskli tespitini yapanlara ise dönüşüm için ihtiyaç duyulan tutarın yarısının hibe edilmesi çok değerli adımlar. Burada dikkate değer bir diğer konu ise güçlendirme. Bu dönüşüm hamlesiyle birlikte güçlendirmede de benzer adımların atılması çok değerli olacaktır.



Mahmut Sefa Çelik

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul, beklenen deprem nedeniyle büyük risk altında. Gerek sektörümüz gerekse devletin açıkladığı teşviklerle şimdiye kadar on binlerce konut dönüştü ve depreme uygun hale geldi. Ancak bugün geldiğimiz noktada özellikle İstanbul'un çok ciddi sayıda yapısı depreme dayanıksız durumda. Yeni paketle kentsel dönüşüm çok daha hızlı ve aktif şekilde gerçekleşecek.