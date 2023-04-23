Kentsel dönüşümde dev proje! O tarihlere dikkat | İşte detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesi beş adımda tamamlanacak. Vatandaşın 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-devletten başvuru yapması gerekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi beş adımda tamamlanacak. İlk adım olarak mülk sahibinin 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurması gerekiyor.
Başvurunun yapılması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Raporun hazırlanması sonrası gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Proje aşamasının tamamlanması sonrası ruhsat alma süreci başlayacak.
EN GEÇ 2 YILDA TESLİM
Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak. Projeye göre 100 m2 2+1 daire için 750 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sunulacak. 120 m2 3+1 daire için ise 900 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sağlanacak.
0.70 FAİZLE 10 YILLIK KREDİ
100 m2 2+1 evini yenilemek isteyenler 1.5 milyon liralık maliyetin 750 bin TL'sini devletten alabilecek. 120 m2 3+1 ev için 1.8 milyon TL yenileme masrafının 900 bin TL'sini devlet karşılayacak. Evini yenilemek isteyenler yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Maliyetin yüzde 10'u peşin ödenecek. Kalanı 10 yıl vadeli (ÜFE/TEFE memur maaş artış oranından düşük olanını aşmayacak) taksitle yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdiklerini kaydeden ve evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlayacaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız" demişti.
YÜZDE 25'LİK KİRA ARTIŞI UZATILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Kurum, konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme Haziran 2022'de kabul edilmişti.
İKİ YAKAYA UYDU KENT
Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Riskli konutların dönüşümü için İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kurulması öngörülüyor. Bu kentlerin 500 bin kişilik kısmı Avrupa'da 500 bin kişilik kısmı ise Asya yakasında olacak. Bunun yanı sıra 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek. Projeyle 1 milyon 500 bin konutun dönüştürülmesi 6 milyon kişinin güvenli konutlara taşınması hedeflendiği belirtildi. İstanbul'un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.
İŞ DÜNYASI NE DEDİ?
Nazmi Durbakayım
İNDER Başkanı:
Devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği destekler memnuniyet verici. Bu destekler, devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler için hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor. Devletin attığı bu adımların ilerleyen dönemlerde daha da daha sıklaşacağını ve hızlanacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm ile alakalı atılan adımlar şüphesiz kentsel dönüşüme hız verecek.
Sinan Türkkan
Deprem Güçlendirme Derneği Bşk.
Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesi ve binasının riskli tespitini yapanlara ise dönüşüm için ihtiyaç duyulan tutarın yarısının hibe edilmesi çok değerli adımlar. Burada dikkate değer bir diğer konu ise güçlendirme. Bu dönüşüm hamlesiyle birlikte güçlendirmede de benzer adımların atılması çok değerli olacaktır.
Mahmut Sefa Çelik
Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul, beklenen deprem nedeniyle büyük risk altında. Gerek sektörümüz gerekse devletin açıkladığı teşviklerle şimdiye kadar on binlerce konut dönüştü ve depreme uygun hale geldi. Ancak bugün geldiğimiz noktada özellikle İstanbul'un çok ciddi sayıda yapısı depreme dayanıksız durumda. Yeni paketle kentsel dönüşüm çok daha hızlı ve aktif şekilde gerçekleşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
- En güzel RESİMLİ, anlamlı, kısa, uzun '23 Nisan Kutlu Olsun' MESAJLARI! Türk Bayraklı yeni 23 Nisan kutlama sözleri!
- Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?
- Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmez! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...
- Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?
- Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...
- Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...
- POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...
- 25 metreküp doğal gaz ne kadar gider, kaç TL? Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek? Ücretsiz doğal gaz için tarih geldi!
- Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! 22 Nisan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?