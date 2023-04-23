Bakan Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanına rakamlı yanıt: Büyük bir gaflet!

"BÜYÜK BİR GAFLETTİR"

Bakan Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirilecek yatırımlara yönelik yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek yalanlarını rakamlarla çürüttü.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir.

"14 MİLYAR DOLAR NEREDE, 254 MİLYAR DOLAR NEREDE?"

Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede?"