Bakan Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanına rakamlı yanıt: Büyük bir gaflet!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirilecek yatırımlara yönelik yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek yalanlarını rakamlarla çürüttü. Nebati, 1975 ile 2001 arası Türkiye'ye toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakamın 254,2 milyar dolar olduğunu bildirdi.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha hükümeti hedef alarak yalana sarıldı.
Türk ekonomisini Vietnam'la kıyaslayarak algı çabasına girişen ve Vietnam'ın 2022'de 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar." dedi.
"BÜYÜK BİR GAFLETTİR"
Bakan Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirilecek yatırımlara yönelik yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirerek yalanlarını rakamlarla çürüttü.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu; ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir.
"14 MİLYAR DOLAR NEREDE, 254 MİLYAR DOLAR NEREDE?"
Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede?"
"HER ŞEY AYAN BEYAN ORTADADIR"
Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firma sayısının da 2002'deki 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564'e çıktığını belirten Nebati, "Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik." ifadesini kullandı.
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