Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?
"Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Karadeniz'de çıkarılan yerli gazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz indirimi ve ücretsiz doğalgaz kullanımı gündeme geldi. Peki, Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?
"Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacağı öngörülen Karadeniz gazının kullanılmaya başlaması, doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı oldu sorularını doğurdu. Peki, Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?
DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?
Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.
ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.
30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.
1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.
MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.
Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.
25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?
1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.
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