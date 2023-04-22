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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: En kısa zamanda 11 ilimizde konut teslimi gerçekleştireceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: En kısa zamanda 11 ilimizde konut teslimi gerçekleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Belpınar ile Mesthüyük köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "İnanıyorum ki Gaziantep'imiz, milletimizin gönlüne boş vaatlerle girenlerden yana değil eser üretenlerden yana olacaktır." dedi.

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