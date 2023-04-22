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Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda vatandaşlar mayıs ayına az bir zaman kala nisan ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mayıs tarihinde belli olması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olacak.

MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

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