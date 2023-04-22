"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?