Kira artış düzenlemesi uzatılıyor! Yüzde 25 sınırlama getirilmişti... Bakan Murat Kurum duyurdu

"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."