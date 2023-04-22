Kira artış düzenlemesi uzatılıyor! Yüzde 25 sınırlama getirilmişti... Bakan Murat Kurum duyurdu
Hükümet, geçtiğimiz yıl kira fiyatlarında yaşanan anormal artış sonrası yüzde 25 sınırı koymuş ve 1 Temmuz 2023'e kadar olan kira zammında üst rakam olarak bunu belirlemişti. Bakan Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında, kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Temmuzda bitecek olan kira artışında yüzde 25 sınırı ile ilgili konuşan Bakan Kurum, düzenlemenin uzatılacağını söyledi. Kira artışlarıyla ilgili durumun talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti:
"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."
KİRA ARTIŞ SINIRI DÜZENLEMESİ UZATILACAK
Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
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