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Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı...

"Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı...

"Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı ödemeleri erkenden gerçekleşirken Nisan ayına ilişkin ödemelerle ilgili ise henüz bir tarih açıklama bulunmuyor. Peki, Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı...

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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