Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
"Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaş çay üretiminde fark ödemeleri, üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları çay miktarı esas alınarak hesaplanacak. Peki, Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
"Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen çay ve fındık desteklemeleri için ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Aralık 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, yaş çay fark ödemelerine ilişkin destek tutarı, üreticilerin 2022 yılı üretim sezonunda sattıkları çay miktarı esas alınarak hesaplanacak.
ÇAY DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ödemeler her yıl Mart ve Nisan aylarında yapılıyor. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ (FINDIK, YAŞ ÇAY, BAKLAGİL, BOMBUS ARISI, DAMIZLIK ANA ARI DESTEĞİ) NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Kirişci, paylaşımında destek tutarının dağılımına ilişkin de bilgi verdi.
Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.
Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak
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- Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
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