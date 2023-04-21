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"Zorunlu afet sigortası" geliyor! Tüm afetler sigorta kapsamına girecek

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Zorunlu afet sigortası geliyor! Tüm afetler sigorta kapsamına girecek

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından gelen hasar ihbarı 475 bini geçti. Zorunlu deprem sigortasının yerini, DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan “zorunlu afet sigortası” alacak. Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek

Yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarı beklemeden hasar ödemesi yapılıyor. Deprem sigortası olan konutlara yapılan ödeme tutarı 20 milyar 108 milyon lirayı geçti. Zorunlu deprem sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildiriminde bulunmasında bir zaman sınırlaması bulunmuyor.



YIKILAN BİNALARDA İHBAR BEKLENMİYOR

Deprem bölgesinde konutların önemli kısmı yıkık olduğu için hasarların büyük bölümü zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK tarafından karşılanıyor. Kurum önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştiriyor.

Kurumun görevlendirdiği sigorta eksperleri 10 ilde yoğun bir saha çalışması yürütmeye devam ediyor. İlgili kurumlarla koordineli çalışan kurum hasar ihbarı yapılmadan hem hasar süreçlerini hem de ödemeleri yapıyor.

Hasar dosyaları oluşturulduktan sonra sigortalıların telefonlarına SMS ile hasar tespitini yapacak sigorta eksperinin adı, soyadı, telefon numarası gönderiliyor. Çalışma tamamlandıktan sonra depremzedelere ödemenin hazır olduğuna yönelik mesaj gönderiliyor. İlgili bankadan gönderilen şifre ve kimlik numarası ile ödeme alınabiliyor.



232 BİN DOSYAYA ÖDEME

OHAL bölgesinde ödenen dosya sayısı 232 bin 328 olurken, 51 bin 940 dosya da işleme alınacak.
Ödeme dışı kapanan dosya sayısı 15 bin 643, işleme alınmayan dosya sayısı 52 bin 203, eksik evrak dosya sayısı 84 bin 616, hasarsız dosya sayısı 38 bin 28 oldu. Depremin yaşandığı tarihten bu yana yapılan ihbar sayısı 475 bin 19, ödenen tazminat tutarı 20 milyar 108 milyon 443 bin liraya ulaştı.



EN YÜKSEK TUTAR 640 BİN LİRA

DASK'ın ödediği en yüksek hasar rakamı 640 bin lira olup bunun üstünde bir tutarı alabilmek için konut sigortası da yaptırılması gerekiyor. Konutun piyasa değeri 4 milyon lira da olsa DASK bunun 640 bin lirasını ödüyor. Ancak hem konut hem de içindeki eşyalar için sigorta yaptırılması durumunda yıllık ortalama yıllık ortalama fiyat 3500 lira ödenmesi gerekiyor.

Deprem durumunda DAS poliçede yazan standart teminat tutarını ödüyor. Konut sigortası Çevre Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı metrekareye göre hesaplanan inşa maliyetini karşılıyor. Bu durumunda konutun yeniden inşa bedeli yatırılıyor.




ZORUNLU AFET SİGORTASI OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde, tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmalarının yaygınlaştırılacağı vurgulanıyor. Yeni dönemde zorunlu deprem sigortası yerini DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan "zorunlu afet sigortası" alacak.

Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek. Afet sigortası bu yılın içinde uygulamaya girecek. Modelle üzerinde çalışmalar tamamlandı, ürünün çıkmasıyla birlikte sigorta şirketleri sisteme entegre olacak, poliçe satışları başlayacak. Afetleri kapsayacak sigortalar DASK'ın içinde verilecek.



10 İL OHAL, 7 İL AFET BÖLGESİ KAPSAMINDA
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde hem OHAL hem Genel Hayata Etkili Afet bölgesi, bu illere ilaveten Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas(Gürün) ve Tunceli olmak üzere 8 il sadece GHE Afet Bölgesi ilan edildi.

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