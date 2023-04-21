"Zorunlu afet sigortası" geliyor! Tüm afetler sigorta kapsamına girecek





EN YÜKSEK TUTAR 640 BİN LİRA



DASK'ın ödediği en yüksek hasar rakamı 640 bin lira olup bunun üstünde bir tutarı alabilmek için konut sigortası da yaptırılması gerekiyor. Konutun piyasa değeri 4 milyon lira da olsa DASK bunun 640 bin lirasını ödüyor. Ancak hem konut hem de içindeki eşyalar için sigorta yaptırılması durumunda yıllık ortalama yıllık ortalama fiyat 3500 lira ödenmesi gerekiyor.