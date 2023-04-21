Tarım Kredi’ye akın ettiler! Fiyat sabitlemesi vatandaşın yüzünü güldürdü









SEKTÖRE DE ÖRNEK OLDU

Tarım kredi marketleri fiyatları sabitlediği 1 aylık dönemde cirosunu miktarsal olarak yüzde 25'ün üzerinde artırdı. Tarım Kredi, kampanya boyunca markette satışını yaptığı 1.400 ürünün 900'ünde fiyatı 1 kuruş bile artırmadı. Tarım Kredi'nin bu hamlesi sektörde karşılık bulunca, diğer markler de fiyat sabitlemesi gerçekleştirdi. Ucuz ürünler ülke genelinde Kooperatif Market, KoopMini Market ve Koop- Bakkal olmak üzere toplamda 2.300'ü aşan noktada tüketici ile buluştu. Tarım Kredi'nin halen 17 deposu bulunuyor. Tarım kredi 2023 sonunda 3 bin satış noktasına ulaşmayı hedefliyor.



DEVLET VATANDAŞININ YANINDA

Ahmet Kesenci, "Ramazan ayı boyunca tüm ihtiyaçlarımızı Kredi Marketlerden karşıladık. Bence fiyatlar gayet uygun ve kaliteli. Sabit fiyat kampanyası da çok iyi oldu. Bayram alışverişi için de gideceğim. Bu zor zamanlarda vatandaşını unutmayan devletimize destekleri için çok teşekkür ederim. Böyle kampanyalar sayesinde vatandaşın yanında olduğunu gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.