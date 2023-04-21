YENİ TEKLİF GELDİ! Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam oranı teklifine ilişkin TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada hükümetin yeni zam teklifi ortaya çıktı. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada hükümetin yeni zam teklifi ortaya çıktı. Buna göre yeni teklif 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için % 40 zam olduğunu duyurdu. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI TEKLİFİ NE OLDU?
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada hükümetin yeni zam teklifi ortaya çıktı. Buna göre yeni teklif 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için % 40 zam olduğunu duyurdu.
İlk teklif ise 11 bin 500 taban ücret ve yüzde 30 zam olarak açıklanmıştı.
KAMU İŞÇİLERİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.
Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.
Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.
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