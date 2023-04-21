YENİ TEKLİF GELDİ! Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?

"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada hükümetin yeni zam teklifi ortaya çıktı. Buna göre yeni teklif 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için % 40 zam olduğunu duyurdu. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?