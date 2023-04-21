Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk konutlar cumartesi günü teslim edilecek

"ÖNEMLİ MÜJDELERİNİ YİNE BAYRAM MÜJDESİ OLARAK MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAKLAR"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, şunları ekledi:

"Bugün bayramın birinci günü, İnşallah öğleden sonra da sayın cumhurbaşkanımız teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da, İstanbul'umuzun dönüşümüne ilişkin, Türkiye yüzyılının dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdeleri yine bayram müjdesi olarak milletimizle paylaşacaklar. Ve orada devletimizin desteklerini yine yapım desteğini TOKİ'mizde yapacağımız desteklerimizi milletimize müjdeleyecek. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. İşte bayramlarda camilerimiz dolup taştı. Burada birlik, kardeşlik, huzur içerisinde Bayram namazımızı eda ettik. İnşallah bu huzuru ülkemizin 81 iline, 780 bin kilometre kare vatan toprağına yayacak anlayışla biz çalışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz ve bu çerçevede inşallah öğleden sonra sayın cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdelerle birlikte de ülkemizi, İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getirecek. Bu manada işte hep söylüyoruz, deprem değil, bina öldürür ve bu anlayışla inşallah binalarımızı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza el ele, gönül gönüle inşallah bu çalışmalarımızı yapacağız. Tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum."