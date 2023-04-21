Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
"Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? " sorusunun yanıt araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kira yardımına ilişkin detayları son dakika açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar, Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, kira yardımına ilişkin detaylar...
Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde müjdeleri tek tek açıkladı. Kira yardımına ilişkin açıklama yapan Erdoğan: "İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz." dedi. İşte, kira yardımı başvuruları hakkında detaylar...
KİRA YARDIMI NE KADAR KAÇ TL OLDU?
İkinci bir müjdeyi açıklayan Başkan Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz" dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI
Konutlarımızı dönüştürecek kardeşlerimize de destek oluyoruz. İlk müjdemizin adı; 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 maliyeti 1 buçuk milyon ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek. 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.
KİRA YARDIM TUTARI ARTTI
İkinci müjdemiz kira yardımı. İstanbul'da 3 bin 300 liradan 5 bin 200 liraya yükseltiyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK
"Tüm İstanbulluları bekliyoruz" diyen Bakan Kurum, "Müjdelerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜ TOPLANTISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da bir dizi programa katıldı. Programına "Büyük İstanbul Dönüşümü Toplantısı" ile başlayan Bakan Kurum, ardından vatandaşlarla bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi. Bakan Kurum, İstanbul'da "Büyük Dönüşüm" başlığında düzenlenen "Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısını" gerçekleştirdi.
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