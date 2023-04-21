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"Yarısı Bizden" kampanya müjdesi! Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Yarısı Bizden kampanya müjdesi! Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları...

"Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları...

"Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yüzyılın dönüşümü bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1.5 milyonluk dönüşümün ilk temelleri atılıyor. Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları...

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Konutlarımızı dönüştürecek kardeşlerimize de destek oluyoruz. İlk müjdemizin adı; 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 maliyeti 1 buçuk milyon ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek. 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.

KİRA YARDIM TUTARI ARTTI

İkinci müjdemiz kira yardımı. İstanbul'da 3 bin 300 liradan 5 bin 200 liraya yükseltiyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK

"Tüm İstanbulluları bekliyoruz" diyen Bakan Kurum, "Müjdelerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜ TOPLANTISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da bir dizi programa katıldı. Programına "Büyük İstanbul Dönüşümü Toplantısı" ile başlayan Bakan Kurum, ardından vatandaşlarla bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi. Bakan Kurum, İstanbul'da "Büyük Dönüşüm" başlığında düzenlenen "Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısını" gerçekleştirdi.

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