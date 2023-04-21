"Yarısı Bizden" kampanya müjdesi! Yarısı Bizden kampanyası nedir, ne zaman başlayacak? Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları...

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Konutlarımızı dönüştürecek kardeşlerimize de destek oluyoruz. İlk müjdemizin adı; 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 maliyeti 1 buçuk milyon ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek. 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.