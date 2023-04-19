TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! E-Devlet talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama ne demek?
TOKİ kura sonucu nereden öğrenilir sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 250 bin dairenin hak sahipleri belli oldu. En son İstanbul kura çekilişinin gerçekleştiği projenin ardından vatandaşlar sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki E-Devlet talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama ne demek?
TOKİ 250 Bin Konut projesinin hak sahiplerinin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. E-Devlet'e giriş yapanlar ise "E-Devlet talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama" ifadesiyle karşılaşıyor. Peki bu ifade ne anlama geliyor? TOKİ konut kura sonucu nereden öğrenilir?
E-DEVLET TALEP TOPLAMA PROJELERİ İÇİN HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU SORGULAMA NE DEMEK?
Bu hizmeti kullanarak, talep toplama projelerinde hak sahiplerini belirlemek için TOKİ tarafından çekilen ve sizin katıldığınız kuraların sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
TOKİ kura çekimi sona erdi. TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Altta yer alan linke tıklayıp giriş yaptığınız takdirde isminize konut isabet edip etmediği belli oluyor.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ sosyal konut projeleri çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında hak kazanan kişiler de ödemelerin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzası sonrası başlayacak. Kura çekilişi sonrası sözleşmeler imzalanacak. Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. Kuraların çekileceği tarihten sonra hak sahipleri bankaya sözleşme imzalamak için çağırılacak. Ardından ödeme planı çıkarılarak gelecek ayda taksitlerin başlaması bekleniyor.
TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?
TOKİ kura çekimi bittikten sonra kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.
TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA ŞARTLARI NELER?
TOKİ başvurusunda istenen şartlara ait belgeler sözleşme anında da istenecek. 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğine ait belge,
Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"
Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi sözleşme zamanında getirmelidir,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler kura çekimi sonucunda ev almaya kazanan kişiler tarafına bilgilendirme yapılacaktır.
TOKİ TAKSİT VE ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.
Hak sahiplerine konutlar;
%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
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