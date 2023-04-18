Son dakika | Tarım Kredi marketlerinden sabit fiyat kararı! Süre 1 ay daha uzatıldı
Son dakika haberi...Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitledi. 900 üründe fiyat sabitleme durumunun Ramazan ayı sonrasında da süreceği açıklandı.
FİYAT SABİTLEME UYGULAMASI 1 AY DAHA UZATILDI
Gıda ve temizlik başta olmak üzere 900 çeşit üründe fiyat sabitleme uygulaması Tarım Kredi Marketlerinde 1 ay daha uzatıldı.
HANGİ ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?
Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.
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