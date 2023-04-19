500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar? TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Ziraat Bankası, Halkbank...

TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ 250 Bin Konut projesinde tüm hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte vatandaşlar iade ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Başvuru ücreti olan 500 TL ödemeler kurayı kazanamayanlara iade edilmeye başlandı. Peki TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? 500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar?