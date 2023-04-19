500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar? TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Ziraat Bankası, Halkbank...
TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin dairenin hak sahipleri belli oldu. En son İstanbul Avrupa Yakası'nda (Esenler, Başakşehir, Arnavutköy) çekilen kuraların ardından sonlandı. Peki TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? 500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...
TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ 250 Bin Konut projesinde tüm hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte vatandaşlar iade ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Başvuru ücreti olan 500 TL ödemeler kurayı kazanamayanlara iade edilmeye başlandı. Peki TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? 500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar?
TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 500 TL başvuru ücreti alınmıştı. Çekilişe katılmak için 500 TL yatıran adayların hak sahibi olmamaları durumunda başvuru ücretleri geri yatırılıyor.
TOKİ ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını ifade etti.
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ İADESİ
TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
BAŞVURUSU REDDEDİLENLER
TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.
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