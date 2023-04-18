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AnadoluJet'ten yeni hat: Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçak Özbekistan'da törenle karşılandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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AnadoluJet’ten yeni hat: Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçak Özbekistan’da törenle karşılandı

Son dakika haberleri... Türk Hava Yollarının alt markası AnadoluJet’in Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçağı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te törenle karşılandı.

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