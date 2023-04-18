TOKİ 500 TL iadesi e-devlet ekranı! TOKİ ARSA PARA İADESİ nereden, nasıl alınır?

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA TAKVİMİ

TOKİ arsa kura takvimi ile 20-27 Mart 2023 tarihlerinde kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı ve 29 Mart 2023 bugün de devam edecek.