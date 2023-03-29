TOGG İadeleri ne zaman yatacak? Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma... 60.000 TL para kaç gün sonra ödenir? Yedek listesine iade yapılacak mı?

TOGG 60 bin TL iadesi ne zaman hesaplara yatar sorusunun cevabı merak ediliyor. Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktararak yapılan işlem iade sırasında da aynen yenilenecek. Yani 60 bin TL ön kayıt ücretleri direkt hesaplara değil, e-Cüzdanlara yatacak. Peki Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma nasıl yapılır? Yedek listesine iade yapılacak mı?