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Haberler Ekonomi Haberleri TOGG İadeleri ne zaman yatacak? Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma... 60.000 TL para kaç gün sonra ödenir? Yedek listesine iade yapılacak mı?

TOGG İadeleri ne zaman yatacak? Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma... 60.000 TL para kaç gün sonra ödenir? Yedek listesine iade yapılacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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TOGG İadeleri ne zaman yatacak? Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma... 60.000 TL para kaç gün sonra ödenir? Yedek listesine iade yapılacak mı?

TOGG kura sonuçlar ile ilgili detaylar araştırılırken bir yandan da çekilişi kazanamayanlara iade ne zaman verilecek sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ön sipariş ödemesi olan 60.000 TL'yi Trumore e-Cüzdan üzerinden yatıranlar iade işlemleri ile ilgili arama motorlarında "TOGG iade kaç gün içinde yatacak?" sorusunu araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

TOGG 60 bin TL iadesi ne zaman hesaplara yatar sorusunun cevabı merak ediliyor. Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktararak yapılan işlem iade sırasında da aynen yenilenecek. Yani 60 bin TL ön kayıt ücretleri direkt hesaplara değil, e-Cüzdanlara yatacak. Peki Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma nasıl yapılır? Yedek listesine iade yapılacak mı?

TOGG İADE HESAPLARA KAÇ GÜN İÇİNDE YATACAK?

Togg para iadesinin kısa bir sürede Trumore e-Cüzdanlarına yansıması bekleniyor. Daha sonra en geç 14 ün içinde otomatik olarak hesaplara geri yansıtılacak. (Bankadan bankaya farklılık gösterebilir.)

YEDEK LİSTESİNE İADE YAPILACAK MI?

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

TRUMORE E-CÜZDAN İLE HESABA PARA AKTARMA

Ön sipariş hakkı kanamayanların ön sipariş tutarı Trumore e-Cüzdana iade edilecek. Togg çekilişi kazanamayan vatandaşların hiçbirinin 60 bin lira olarak ödediği başvuru ücreti yanmayacak. Çekiliş kazanamayanların başvuru ücretleri geri ödenecek.

İşlem e-Cüzdan içerisindeki "iade al" butonuna tıklanarak yapılabilecek. Vatandaşlar tutar bilgisini girerek iade sürecini başlatabilecek. İade süresinin 14 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

TOGG KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden ve TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenen çekilişle, 29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de TRT Haber'de canlı yayınlanacak.

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