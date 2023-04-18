EYT'liler dikkat! Prim borcu olanların başvuruları geçersiz | "Ya tutarsa" diye başvuru yapan bile var

Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın 650 bin kişi henüz başvuruda bulunmadı. Özellikle kamuda emekliliğe hak edenler emekli olmak istemiyor. Bugün itibariyle öğretmen, polis gibi kamu çalışanları 20 bin liranın üzerinde maaş alırken emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor.