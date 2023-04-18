EYT'liler dikkat! Prim borcu olanların başvuruları geçersiz | "Ya tutarsa" diye başvuru yapan bile var
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. EYT’de mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın “ya tutarsa” diye başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul ediyor.
Yaklaşık 1.6 milyon başvurudan 600 bine yakın kişinin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan iki üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.
BAĞ-KUR'LULARIN DA YATIYOR
Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor.
EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara dün itibariyle yatırılmaya başladı.
Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın alacak. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara 18-26 günlük farklar da yatıyor. Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabilir.
ÜÇ KOLDAN BAŞVURAN DA VAR
İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor. EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.
Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor. Farklı illerde çalışması, fiili hizmeti, üç farklı sigorta kolunda çalışması olanların emeklilik işlemleri daha uzun sürüyor.
SSK'LILAR BAŞI ÇEKİYOR
EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor.
Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın 650 bin kişi henüz başvuruda bulunmadı. Özellikle kamuda emekliliğe hak edenler emekli olmak istemiyor. Bugün itibariyle öğretmen, polis gibi kamu çalışanları 20 bin liranın üzerinde maaş alırken emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor.
GSS BORCU OLANLAR DİKKAT!
GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor.
Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.
KIDEM DESTEĞİ DE YATMAYA BAŞLADI
Hazine destekli EYT kredisi de kullandırılmaya başladı. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor. Bu destek emekli olacak personelin kıdem tazminatı dışında herhangi bir amaç için kullandırılamıyor. Kredi desteği azami 6 ay ödemesiz dönem olan kredinin ödemesiz dönem dâhil vadesi 36 ay olarak veriliyor.
KOBİ'ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken, kefalet oranı yüzde 75 oldu. Küçük işletme dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira uygulanıyor. Kefaletle birlikte paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanıyor.
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