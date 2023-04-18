Çarşı pazarda bayram coşkusu! Alışveriş trafiği hızlandı









İKRÂMLIK ÜRÜNLER VE GİYİM

Şu anda çarşı pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında ise çikolata, lokum ve bayram şekeri geliyor. Ayrıca başta çocuk bayramlığı olmak üzere hazır giyim satışlarında da ciddi bir hareketlilik göze çarpıyor. Özellikle bu süreçte indirim yapan firmaların mağazaları vatandaşların ilk tercihi oluyor.