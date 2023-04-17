FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Nisan ayı FED faizi açıklandı mı?
"FED fazi kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı, altın, dolar ve para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.Ekonomideki gidişata yön vermesi beklenen nisan ayı FED faiz kararıyla ilgili beklentiler yakından takip ediliyor. İşte, faiz kararı toplantı tarihi
"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan artıran FED, faizi 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 FED faiz kararı takvimi
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini belirtti.
MART AYI FED FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı.
Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.
Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.
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