Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar? Ramazan Bayramı’nda 3.5 güne X 2 katı maaş tablosu | 2023 Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

2023 BAYRAM MESAİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Ramazan Bayramı arefe gününden itibaren başlar ve bayram 3,5 gün olarak hesap edilir. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

30 gün çalışan biri Nisan ayı ücretini 30 gün yerine 33,5 gün üzerinden alması gerekiyor. İşverenin işçiye vereceği ücreti günlük olarak yüzde 100 artırmış olması gerekiyor.