Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar? Ramazan Bayramı'nda 3.5 güne X 2 katı maaş tablosu | 2023 Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 3 günlük tatili çalışarak geçirecek olanlar mesai ücretlerini merak etmeye başladı. 21 Nisan'da başlayacak olan bayram 23 Nisan'ın ardından son bulacak. Konuya ilişkin detayları araştıranlar arama motorlarında, "Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar?", "Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 3 günlük tatili çalışarak geçirecek olanlar mesai ücretlerini merak etmeye başladı. 21 Nisan'da başlayacak olan bayram 23 Nisan'ın ardından son bulacak. Konuya ilişkin detayları araştıranlar arama motorlarında, "Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar?", "Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...
Sektörler arasında yer alan ve en çok bayram mesaisini kullanan üretim, inşaat, hizmet alanlarında mutlaka bayram veya resmi günlerde personel çalışmak durumundadır. Bayram mesaisi izin verilerek mahsup yapılamaz.
2023 BAYRAM MESAİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Ramazan Bayramı arefe gününden itibaren başlar ve bayram 3,5 gün olarak hesap edilir. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
30 gün çalışan biri Nisan ayı ücretini 30 gün yerine 33,5 gün üzerinden alması gerekiyor. İşverenin işçiye vereceği ücreti günlük olarak yüzde 100 artırmış olması gerekiyor.
Bayram mesaisi hesaplaması ise şu şekilde yapılabilir;
Net maaş ÷ 30 x 2
Bayram mesaisi hesaplamak için önce net maaş 30 ile bölünür. Ardından 2 ile çarpılır.
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALIR?
Asgari ücretle çalışan bir işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır.
Asgari ücretle çalışan işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır. Bayram süresince 3,5 gün çalışan asgari ücretli işçiye brüt 1.168 TL ödenir. Bu tutardan yüzde 15 oranında sigorta pirimi işçi payı ile yüzde 15'ten başlayan gelir vergisi kesilir. İşçinin içinde bulunduğu vergi dilimine göre vergi oranı artabilir. İşçinin yüzde 15 vergi oranına tabi olduğu varsayımı ile bayramda full çalışan asgari ücretli işçiye yapılan net ödeme 846 TL olur.
Asgari ücretle çalışan işçi bayramda bir günde brüt 333.6 TL mesai ücreti alır. Bayram süresince 3,5 gün çalışan asgari ücretli işçiye brüt 1.168 TL ödenir. Bu tutardan yüzde 15 oranında sigorta pirimi işçi payı ile yüzde 15'ten başlayan gelir vergisi kesilir. İşçinin içinde bulunduğu vergi dilimine göre vergi oranı artabilir. İşçinin yüzde 15 vergi oranına tabi olduğu varsayımı ile bayramda full çalışan asgari ücretli işçiye yapılan net ödeme 846 TL olur.
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