Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı





13 Mart'ta yürürlüğe giren yasayla birlikte başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandıılıyor.



Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.