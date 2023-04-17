Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan başvurular üzerine 52,2 milyar liralık borcun yapılandırıldığını, 1,6 milyar TL'lik de tahsilatın gerçekleştiğini açıkladı.
Devlete olan borçlara ilişkin yapılandırmada ayrıntılar belli oldu.
13 Mart'ta yürürlüğe giren yasayla birlikte başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandıılıyor.
Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.
2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1,6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.
NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?
Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor.
PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR
Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
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