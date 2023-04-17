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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı

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Giriş: 17.04.2023 11:15
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan başvurular üzerine 52,2 milyar liralık borcun yapılandırıldığını, 1,6 milyar TL'lik de tahsilatın gerçekleştiğini açıkladı.
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52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
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