Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan başvurular üzerine 52,2 milyar liralık borcun yapılandırıldığını, 1,6 milyar TL'lik de tahsilatın gerçekleştiğini açıkladı.

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