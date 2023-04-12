Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.