Döviz ve TL için yeni karar! Merkez Bankası yeni dönemi duyurdu

Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, avro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek.

Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon avro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin avro veya dolar olarak artırılabilecek.