12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023
ABONE OL
SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

"SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

"SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SED yardımı hakkında aramalar son saatlerde merak ediliyor. Sosyal yardımların bayramdan önce yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, SED yardımı Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

NİSAN AYI SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Her ay düzenli olarak ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı 2023 Nisan ayında henüz ödenmedi.

Söz konusu ödemeler yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak.

2023 ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED yardımı 2023 için Bakan Derya Yanık: "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu. Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.

SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA