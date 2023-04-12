İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi! Kimleri kapsayacak?





BELEDİYE İŞÇİLERİNE DE İLAVE TEDİYE



Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu yıl için ilave tediyeler en düşük 2 bin 168 lira en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.