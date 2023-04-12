"Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Vergisiz İphone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Türkiye Yüzyılı İçin Atılacak Doğru Adımlar' temasıyla 2023 seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan'dan gençleri sevindirecek açıklamalar peş peşe geldi. Bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti uygulamasının geleceği müjdesinin ardından detaylar merak ediliyor. Peki, bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Vergisiz İphone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?