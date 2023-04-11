Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı? Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi?

Yakın zamanda duyurulması beklenen 3 sürpriz vaatten biri, gençlere bayram ikramiyesi verilmesi olacak. Üniversite öğrencilerine verilecek bu bayram harçlığının bin lira seviyesinde olacağı ve emeklilerin aldığı gibi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödeneceği tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili kararın açıklanması bekleniyor çünkü Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.