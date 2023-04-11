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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere Ramazan Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Nisan ayı içerisinde yapılacak ödemeler için detaylar netleşti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenecek.

Buna göre, SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞKUR'LULARIN ÖDEME GÜNLERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da, Bağkur kapsamında aylık alanlara ise ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

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