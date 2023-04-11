Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.