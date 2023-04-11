Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü? Kadın - Erkek için esnetme...
"Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emeklilik yaşının esnetilebileceği hususunda değişim olabileceği sinyalini verdi. Peki, Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü? Kadın - Erkek....
"Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi. Peki, Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü? Kadın - Erkek için esnetme...
EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK
Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.
YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR
Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.
YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR
Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.
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- Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü? Kadın - Erkek için esnetme...
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