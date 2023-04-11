"Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi. Peki, Emeklilik yaşı düşecek mi, kaç olacak? SSK, Bağkur emeklilik yaşı düştü mü? Kadın - Erkek için esnetme...