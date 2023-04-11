Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Gençlere müjde geldi...
"Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, gençleri yakından ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Peki, cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Gençlere müjde geldi...
"Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Peki, Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Gençlere müjde geldi...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullandı.
GENÇLERE TEKNOLOJİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?
Gençlere teknoloji vergi indiriminin detayları henüz netleşmedi.
Netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
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- Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Gençlere müjde geldi...
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