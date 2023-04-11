"Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Peki, Cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Gençlere müjde geldi...