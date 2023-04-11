İstanbul Finans Merkezi’nde açılış tarihi netleşti! Kamu bankalarının yüzde 25’i taşındı





100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

İstanbul Finans Merkezi'nde 1.4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.