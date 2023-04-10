10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı? 1-2-3 çocuklu aileler...

SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı? 1-2-3 çocuklu aileler...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
ABONE OL
SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı? 1-2-3 çocuklu aileler...

"SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı için bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı? 1-2-3 çocuklu aileler...

"SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi, çocuklu ailelere verdiği SED yardımlarının yatacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödeme takvimi açıklandı mı? 1-2-3 çocuklu aileler...

SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Nisan SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi

SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA