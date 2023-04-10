Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Önceliğimiz deprem bölgesi ve İstanbul’un dönüşümü

"KISITLADIĞIMIZ ALANIN ARSA BEDELİNİ VATANDAŞA ÖDEYECEĞİZ"

Rezerv konutlarımızı 3+1, yaklaşık 90 metrekareye yakın neti olan, brütü de 120-130 metrekarelere kadar değişen projeler yapıyoruz. Burada aslolan vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak. Bunu da çeşitlendiriyoruz. O bölgedeki demografik ve sosyal yapıya uygun şekilde. Vatandaşımızın yerinde konutları yapmıyorsak, arsası zaten kendisine kalacak. Arsada zeminle, yapılaşmayla ilgili sorun varsa burayı kısıtlayacağız. O kısıtlamaya ilişkin kamulaştırma, yeşil alan ihtiyacı varsa o alanın arsa bedeli neyse vatandaşa ödeyeceğiz. Projeyi yerinde yaptık diyelim. Orada eskiden 20 daire vardı diyelim. Şimdi 10 daire yaptık. Yapamadığımız alana ilişkin, kimin arsasını değerlendiremiyorsak o arsa bedelini vatandaşımıza ödeyeceğiz. Trampa isterse başka yerden arsa olabilir. Rezerv konuttan da olabilir. Vatandaşın hakkını yemezseniz, vatandaşınız da yanınızda olur. Biz bina bazında değerlendireceğiz. O adada diyelim ki 100 daire vardı. Biz o adaya 50 daire yaptık. Kullanamadığımız kısımda 'Biz sizin arsa bedelinizi ödeyeceğiz, ister para alın, ister rezerv alandan alın' diyeceğiz. AFAD'daki hak sahipliği değil bu, farklı bir şeyi anlatıyoruz. Kentsel dönüşümde 1 bina sağlam da olabilir. Biz o binayı da hakkını ödeyerek alacağız. Şu an 6306 sayılı yasa ile bu konuştuklarımızı yapabiliyoruz. Vatandaşlarımıza kurayla hakkaniyet çerçevesinde en yakın yerde, hatta katına en yakın yerde dağıtımını yapmak suretiyle süreci yürüteceğiz.