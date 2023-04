Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Önceliğimiz deprem bölgesi ve İstanbul’un dönüşümü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıkamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum'un Habertürk'e yaptığı açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

ŞU ANDA EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ DEPREM BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZ

14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. İstanbul 1. Bölge, 1. sıra İstanbul'dan daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdir. Bizim için çok şerefli yerdir. Gerçi Türkiye'nin her tarafı şereflidir. İstanbul'un geleceği, çocukları adına yapacağımız çalışmaları milletvekili olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getireceğiz. Hem milletimize hem sayın Cumhurbaşkanımıza bu güne kadar buüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışı İstanbul'da da ortaya koymaya gayret göstereceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakımızı ve Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hep birlikte yapacağız. Şu anda en önemli gündemimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız. Bu iki öncelik dışına orada deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir an önce konutlarını yapmak ikinci önceliğimiz olacak. Biz hiçbir zaman emin olun ne bakanlık, ne genel müdürlük sürecinde hiçbir zaman görev beklemedim. Hep verilen görevi en iyi yapmak için gayret gösterdim. İstanbulumuzun dönüşümü bu noktada hakikaten kritik öneme sahiptir.