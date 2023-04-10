Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den cari işlemler hesabıyla ilgili flaş değerlendirme: Altın ve enerji hariç...
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler hesabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, enerji ve altın harici cari işlemler hesabının 834 milyon dolar fazla verdiğine dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler hesabı rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz.
Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi.
Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı.
Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor.
Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız.
Depremlerin yaşandığı Şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2'ye geriledi.
Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor'da kim elendi, diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı hangi yarışmacıyı gönderdi? 'Meşaleni almadan gidebilirsin'
- Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL...Başvurmayı unutmayın!
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 10 NİSAN PUAN DURUMU!
- TOKİ 2+1,3+1 konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme imza tarihi, ödeme planı 2023
- TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!
- Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
- Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?
- 10 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta?
- 9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi birinci oldu? 📺 Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Yargı...
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hangi şair, çocukluğunda Cihangir Camii'nin minaresinde ezan okumuştur?
- 2010'da İngiltere'de 14.144 erkekle yapılan "Tarihin en ünlü bıyıkları" temalı anketin sonucunda ilk onda hangisinin bıyığı yer almamıştır?