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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den cari işlemler hesabıyla ilgili flaş değerlendirme: Altın ve enerji hariç...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den cari işlemler hesabıyla ilgili flaş değerlendirme: Altın ve enerji hariç...

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler hesabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, enerji ve altın harici cari işlemler hesabının 834 milyon dolar fazla verdiğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler hesabı rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz.

Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi.

Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı.

Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor.

Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız.

Depremlerin yaşandığı Şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2'ye geriledi.

Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor.

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