Depremin vurduğu 11 ilde yaralar ihracat ile sarılıyor!

11 İLDEN 9'U ARTIRDI

Martta ise Türkiye'nin genel ihracatı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 4.4, şubat ayına göre ise yüzde 26.6 artarak 23.6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların mart ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın geçen ay yaptığı ihracat ise şubata göre yüzde 63.3 artışla 1 milyar 591 milyon dolar oldu.