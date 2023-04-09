"Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükselmesinin ardından öğrenciler için de yeni bir adım atıldı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim hazırlıkları devam ediyor. Bayramda emeklilere 2 bin TL ikramiyenin ardından sıra gençlere geldi. Peki, öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar? Üniversite, ortaokul, lise...