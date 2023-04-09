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Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar? Üniversite, ortaokul, lise...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar? Üniversite, ortaokul, lise...

"Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'deki milyonlarca genci heyecanlandıran öğrencilere bayram ikramiyesi müjdesi haberi yakından takip ediliyor. Tıpkı emekliler gibi gençlere verilecek bayram harçlığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar? Üniversite, ortaokul, lise...

"Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükselmesinin ardından öğrenciler için de yeni bir adım atıldı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim hazırlıkları devam ediyor. Bayramda emeklilere 2 bin TL ikramiyenin ardından sıra gençlere geldi. Peki, öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Öğrencilere Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı, ne kadar? Üniversite, ortaokul, lise...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ, NE KADAR VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak.

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

VATANDAŞLIK FONU KURULACAK

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.

Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

EVLENECEK ÇİFTLERE 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.

Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

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