"Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 11 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayına girmemizle birlikte güncel sigara fiyatları gündemde milyonlarca kişi tarafından sorgulanır oldu. Sigaraya zam geleceği yönündeki iddalar sonrası güncel sigara fiyatları merak edildi. Peki, Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 11 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?