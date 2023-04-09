Hem gelir hem iş kapısı! Geleceğin mesleklerine büyük destek! Günlük ödemelere yüzde 33 zam
Hükümet işbaşı eğitim programıyla çalışan gençlere 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Günlük ödemeler 327 TL oldu. Gençler 9 ayda 84 bin TL kazanacak.
Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere de 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yapıldı. Buna göre, iş başı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.
9 AYDA 84 BİN LİRA
Altı aylık program süresince gençler aylık 8506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek.
Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak.
PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri de bu programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor. İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor.
İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327,18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163,59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245,38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.
GELECEĞİN MESLEKLERİNDE 9 AY
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için programın süresi 9 ay uygulanıyor.
Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürüyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılanlara verilen tutar 359,90 lira cep harçlığı ödeniyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.
ÖĞRENCİ, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN DA BAŞVURABİLİR
İşbaşı eğitim programları iş arayanlara mesleki deneyim, iş tecrübesi kazandırarak istihdam yaratmayı hedefliyor. Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere de işe almada isabetli karar verme imkânı sunuyor.
Tüm ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim öğrencileri, işsizlik ödeneği alanlar programa başvurabiliyor. Programa katılmak için 15 yaşını doldurma, Kurum'a kayıtlı işsiz olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama zorunluluğu bulunuyor. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma şartlarını taşımak da gerekiyor. Ödemeler katılımcılara ait devam çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde ödemeler gerçekleştiriliyor.
3 AY ARAYLA YENİDEN YARARLANILİR
İki yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanabiliniyor. İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabiliyor.
Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir. İşveren tarafından yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla işverenin toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor.
İŞVEREN DE ÖDEME YAPABİLİR
İşverenler kendi isteklerine bağlı olarak katılımcılara ödeme yapabilir (sigorta yapmamak kaydıyla) ve bu ödemelerin en fazla brüt asgari ücretin yarısına tekabül eden tutarını vergi matrahından düşebilir. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir.
Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilir. Programa başvuru koşullarını sağlayanlar 81 ildeki İŞKUR müdürlükleri, iş merkezleri, e-şube üzerinden başvurabilir. Meslek öğrenmek isteyenler program, kurslara 2'şer defa katılabilir. Toplam sayının üçü aşmaması gerekiyor. Çalışanların mesleki eğitimi hariç olmak üzere daha önce program, kursa katılanlar için 9 ay bekleme süresi uygulanıyor.
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