Hem gelir hem iş kapısı! Geleceğin mesleklerine büyük destek! Günlük ödemelere yüzde 33 zam

Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürüyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılanlara verilen tutar 359,90 lira cep harçlığı ödeniyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.